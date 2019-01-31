Число задержанных в Венесуэле приблизилось к тысячи
Глава венесуэльской неправительственной организации «Уголовный форум » Альфредо Ромеро сообщил, что число задержанных в ходе протестов в стране возросло до 939. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Ромеро отметил, что это общее число задержанных с начала массовых протестов 21 января, уточнив, что 755 все еще задержаны.
Также он привел данные судьи венесуэльского штата Яракуй, по словам которой в числе находящихся под стражей 94 человека несовершеннолетние.
Ранее стало известно, что в Венесуэле задержали трех журналистов испанского информационного агентства EFE.
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.