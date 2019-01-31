В Новосибирске началась вторая волна сообщений о минированиях
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о поступлении сообщений о минировании в образовательные учреждения города и мэрию, передает ТАСС.
По словам чиновника, после 8.00 мск в 15 детских учреждений начали поступать сообщения о минировании.
«Сейчас это еще не остановилось, я думаю, что это число будет увеличиваться», — сказал Локоть.
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Он добавил, что эвакуация людей осложняется холодом.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал десятки сообщений о «минировании», поступивших в российские города.