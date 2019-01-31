Младшую участницу «Семьи» Мэнсона попросили освободить досрочно

Калифорнийский совет по условно-досрочным слушаниям рекомендовал освободить из-под стражи Лесли ван Хаутен, которая вместе с сектой «Семья», основанной серийным убийцей Чарльзом Мэнсоном, участвовала в серии громких убийств. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ван Хаутен было 19 лет, когда она была участницей «Семьи». В настоящее время ей 69 лет, она отбывает в тюрьме пожизненное заключение.

Реклама

Теперь Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом должен решить, удовлетворять ли рекомендацию совета. Его предшественник, Джерри Браун, дважды отказывал ван Хаутен в досрочном освобождении.

Чарльз Мэнсон умер в тюрьме в ноябре 2017 года.