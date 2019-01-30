Порошенко захотел проверить на полиграфе всех украинцев
Президент Украины Петр Порошенко поручил проверять всех жителей страны на полиграфе, чтобы выявить тех, кто сотрудничает с властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала «112 Украина».
Матиос заявил, что в Одессе уже разработали специальную программу, схожую с работой полиграфа. Теперь остается проверить около 42 миллионов человек, проживающих на Украине.
«Придется пропустить (через полиграф. — «Газета. Ru») все население, потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, потому что таковы реалии Украины», — добавил Матиос.
Также он отметил, что проверять будут абсолютно всех граждан. Он считает, что если этого не сделать, то в стране возрастет социальная напряженность.
Ранее сообщалось, что Порошенко поручил СБУ проверить родственников госслужащих на гражданство России.