Россия не смогла попасть в сотню самых безопасных стран мира

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Англоязычный журнал Global Finance составил рейтинг из 128 стран, которые являются самыми безопасными в мире.

Отмечается, что список был составлен на основе таких критериев, как возможность возникновения военного конфликта, уровень экономического развития, вероятность природной катастрофы и уровень угрозы для безопасности проживающих в стране людей. В пятерку лидеров вошли Австрия, Португалия, Финляндия, Швейцария, а на первом месте находится Исландия.

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Согласно размещенным данным, Россия оказалась на 108 позиции, что объясняется экономическим спадом из-за кризиса и высоким уровнем преступности.

Ранее были названы страны с самым высоким риском смерти при стихийном бедствии.