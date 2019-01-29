После прорыва дамбы в Бразилии задержаны пять человек
В связи с прорывом дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс задержаны пять человек, передает бразильский телеканал Globo.
Уточняется, что в числе задержанных два инженера, работавших на подрядчика компании Vale, а также три сотрудника самого предприятия.
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По информации телеканала, бразильская прокуратура в настоящее время проверяет техническую документацию компании. Ордеры на арест также были выданы по просьбе прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Бразилии число жертв прорыва дамбы достигло 58.