Школьники госпитализированы после распыления газового баллончика под Иркутском

В школе города Тулун Иркутской области распылили баллончик с газом, в результате инцидента 14 учеников были госпитализированы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный минздрав.

По имеющейся информации, все пострадавшие школьники находятся в педиатрическом отделении тулунской больницы. Уточняется, что их состояние оценивается как легкой и средней тяжести.

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Как отмечается, врачи больницы провели консультацию со специалистами токсикоцентра медсанчасти Иркутского авиационного производственного объединения.

Ранее сообщалось, что бурятских школьников наказали уроком в противогазах.