В результате торнадо на Кубе пострадали более 170 человек

На кубинскую столицу Гавану обрушился сильнейший торнадо, в результате которого три человека погибли и 172 получили ранения, передает CNN.

Торнадо оставил большую часть города без электричества. Сильные ветры повредили здания и вызвали наводнения в низменных районах Гаваны. Согласно правительственному заявлению, также были затронуты провинции Пинар-дель-Рио, Артемиса и Маябек.

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в своем твиттере написал, что ущерб был «серьезным».

Куба регулярно страдает от экстремальных погодных явлений, таких как ураганы и атлантические штормы.

Ранее сообщалось, что в мае 2018 года на Кубе четыре человека погибли из-за урагана «Альберто».