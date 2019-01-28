Экс-глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве
Экс-руководителя «Дальспецстроя» Дмитрий Савина нашли мертвым в автомобиле в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как отмечается, тело было обнаружено вечером 27 января на улице Привольная.
«По предварительным данным, он покончил с собой», — пояснил источник.
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В главном управлении Следственного комитета России по Москве отметили, что в настоящий момент проводится проверка по факту смерти Савина. Официально имя погибшего не разглашается.
Ранее сообщалось, что умер глава департамента безопасности Москвы.