Экс-глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве

Экс-руководителя «Дальспецстроя» Дмитрий Савина нашли мертвым в автомобиле в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, тело было обнаружено вечером 27 января на улице Привольная.

«По предварительным данным, он покончил с собой», — пояснил источник.

Реклама

В главном управлении Следственного комитета России по Москве отметили, что в настоящий момент проводится проверка по факту смерти Савина. Официально имя погибшего не разглашается.

Ранее сообщалось, что умер глава департамента безопасности Москвы.