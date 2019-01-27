Число жертв антисемитских атак достигло рекорда впервые за четверть века

<img src="//img.gazeta.ru/files3/657/12001657/RTX1RRIF-pic905-895x505-6137.jpg">

В 2018 году в результате антисемитских нападений погибли 13 человек, что является рекордом по числу жертв за последние 25 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра по делам диаспоры Израиля Нафтали Беннет.

По словам Беннет, «всплеск» антисемитизма был замечен по всему миру, как на политической арене, так и на улицах, в интернете.

Реклама

«Это год, который стал свидетелем самого значительного числа евреев, убитых в антисемитских атаках, с 1990-х», — поделился Беннет.

Он отметил, что самое масштабное нападение в 2018 году произошло в синагоге Питтсбурга в США, где погибли 11 евреев. Также из-за национальной нетерпимости убили 85-летнюю женщину в Париже и 19-летнего студента в США.

Ранее сообщалось, что ЕС осудил стрельбу в синагоге Питтсбурга.