Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки
Учителей одной из саратовских школ выгнали на субботник в мороз, и им пришлось собирать снег в мешки. Об этом сообщает «URA.Ru».
Как отмечается, инцидент вызвал волну комментариев после того, как фотографии появились в твиттере.
«Учителя тем временем на субботнике. И за что им это, в 21 веке, в 20-и градусный мороз, мешками и лопатами снег убирать?», — говорится в комментарии в посту.
Подчеркивается, что некоторые люди отнеслись к этому случаю с юмором.
«Снег же разрешат домой взять бесплатно, можно на воде сэкономить, неужели непонятно», — написал один из пользователей.
Одна женщина узнала по фотографии здание, и написала, что речь идет о 95-ой школе.
Ранее сообщалось, что алтайская чиновница назвала зарплату более 9 тысяч «завышенным требованием».
Учителя тем временем на субботнике, и за что им это, в 21 веке, в 20-и градусный мороз мешками и лопатами снег убирать? pic.twitter.com/Jr9XgLI5jB— Папа дирекшионера (@vsedostalo20raz) 26 января 2019 г.