Германия выделит €12 млн блокадникам Ленинграда

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Правительство ФРГ приняло решение выделить €12 млн для поддержки постарадавших от блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, эти средства также пойдут на модернизацию госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны, а также на создание германо-российского центра.

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Подчеркивается, что этот гуманитарный жест основан на признании ответственности за «совершенное от немецкого имени беззаконие в те годы».

Глава МИД ФРГ Хайко Маас поддержал это решение. Данную инициативу также одобрил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что блокадники пригласили в Санкт-Петербург высказавшуюся о блокаде немецкую журналистку.