УПЦ отказалась менять свое название

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Глава Синодального юридического отдела УПЦ, протоиерей Александр Бахов заявил, что Украинская православная церковь не видит оснований для изменения своего названия. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время законных основания для смены названия УПЦ нет.

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Он также добавил, что религиозные организации УПЦ не обязаны менять свое название.

Ранее сообщалось, что минкульт Украины опубликовал перечень религиозных организаций, которые обязаны изменить названия.