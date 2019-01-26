Мужчину засыпало зерном в Харьковской области

В Харьковской области Украины мужчина упал в элеватор и погиб, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отмечается, что в селе Губаревка мужчина ушел на работу, но домой не вернулся.

Как удалось выяснить, 42-летний работник элеватора упал в хранилище для зерна с высоты 25 метров. Мужчину засыпало зерном, он задохнулся и погиб на месте.

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Расследовать дело будут по статье «Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в Тунисе из-за снега.