В Совфеде прокомментировали назначение представителя США по Венесуэле

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о назначении на должность представителя Госдепартамента по ситуации в Венесуэле экс-дипломата Эллиота Абрамса, сообщает RT.

По ее мнению, такая практика противоречит основным демократическим принципам.

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«Американская практика назначения в горячие точки своих «смотрящих» или спецпредставителей должна найти осуждение в мировом сообществе, поскольку противоречит основным демократичным принципам и является элементом мирового бандитизма», — считает она.

Ковитиди отметила, что США используют институт спецпредставителей как политический инструмент вмешательства во внутренние вопросы других государств.