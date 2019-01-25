Ученик открыл стрельбу у школы в Красноярском крае

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Глава Енисейского района Красноярского края Сергей Ермаков сообщил, что ученик в поселке Абалаково открыл стрельбу возле здания школы, передает ТАСС.

По словам источника, у школьника при себе было ружье.

«Факт такой был, ученик принес ружье, устроил стрельбу», — сказал Ермаков.

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Подробности инцидента, а также мотивы поступка ученика в настоящее время неизвестны.

Ранее сообщалось, что волгоградский школьник пришел в класс с топором и канистрой бензина.