Рыбка и Лесли предлагают эксклюзивное интервью по предоплате

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Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) назвали условия своего эксклюзивного интервью. Соответствующая информация поступила в «Газету.Ru» от юристов Рыбки и Лесли в ответ на запрос издания на беседу с молодыми людьми.

«Интервью возможно начиная с 29 января в любое время по согласованию сторон на условиях высылаемых договоров и предоплаты. Стоимость эксклюзивного интервью гораздо выше. Прошу написать свою цену. В случае вашего согласия, договоры будут высланы вам со всеми условиями и реквизитами», — говорится в сообщении.

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В письме подчеркивается, что на сегодняшний день Вашукевич и Кириллов не дали ни одного интервью. К письму прикреплен типовой договор об организации интервью с Вашукевич А.И.

«Ждем ответа, подписания договоров и внесение предоплаты до 28 января включительно», — отметили в сообщении.

При этом в СМИ сообщалось, что Рыбка хочет продать свое первое интервью за 800 тыс. руб.

Ранее адвокат Рыбки рассказал о ее планах на жизнь.