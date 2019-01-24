Стал известен доход чиновницы, заявившей о ненужности денег 30-летним женщинам

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Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева заработала за 2017 год более двух миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте думы.

Кроме того, женщине принадлежит квартира площадью 84 квадратных метра.

Заявление чиновницы о том, что женщинам, родившим после 30 лет, не нужны дополнительные выплаты, вызвало широкий общественный резонанс.

Впоследствии Писарева объяснила свои слова о ненужности денег матерям старше 30 лет.