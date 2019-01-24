Чиновница объяснила свои слова о ненадобности денег женщинам за 30

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Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева объяснила, что имела в виду под словами, что женщинам после 30 лет «деньги уже не нужны». Об этом она рассказала РЕН ТВ.

Депутат считает, что в материальных выплатах нуждаются 67% молодых матерей младше 29 лет, а для женщин за 30 лет финансовая составляющая — не первостепенное желание.

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«Это та категория населения, которая очень ждет этого малыша. (Для этих женщин. — «Газета.Ru») самое главное — желание стать мамой», — дополнила Писарева.

Ранее Писарева заявила, что родившим после 30 лет деньги уже не нужны.