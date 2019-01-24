Источник: в администрации Нефтеюганска проходят обыски

В администрации города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры проходят обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Да, это так», — подтвердил собеседник агентства.

По данным РИА «Новости», обыски также проходят в квартире мэра города Сергея Дегтярева.

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«Идут обыски на квартире Дегтярева и в самой администрации», — сказал источник.

В пресс-службе градоначальника эту информацию пока не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что задержанный экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в растрате.