Москвичам предрекли выпадение пятой части месячной нормы осадков

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В столичном регионе в предстоящие выходные может выпасть около 20% месячной нормы осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, морозы в Москве продержатся до конца рабочей недели, за ними под натиском южного циклона к началу следующей недели придет потепление. Ожидается, что температура не только вернется к климатической норме, но и превысит ее.

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«В выходные погода испортится. В субботу днём, по мере приближения атмосферного фронта, усилится восточный ветер, небо затянут облака, пойдёт снег, заметут метели», — говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что в воскресенье, 27 января, ветер начнет стихать, и к вечеру снегопады ослабеют, а температура повысится.

Ранее синоптики рассказали о пике зимних морозов.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.