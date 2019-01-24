Москвичам предрекли выпадение пятой части месячной нормы осадков
В столичном регионе в предстоящие выходные может выпасть около 20% месячной нормы осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
По данным синоптиков, морозы в Москве продержатся до конца рабочей недели, за ними под натиском южного циклона к началу следующей недели придет потепление. Ожидается, что температура не только вернется к климатической норме, но и превысит ее.
«В выходные погода испортится. В субботу днём, по мере приближения атмосферного фронта, усилится восточный ветер, небо затянут облака, пойдёт снег, заметут метели», — говорится в сообщении.
Синоптики добавили, что в воскресенье, 27 января, ветер начнет стихать, и к вечеру снегопады ослабеют, а температура повысится.
Ранее синоптики рассказали о пике зимних морозов.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.