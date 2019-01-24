Недовольные москвичи выломали в подъезде пандус для ребенка-инвалида

Жильцы дома по улице Авиамоторной в Москве уничтожили пандус, который был установлен для ребенка-инвалида. Об этом телеканалу «360» рассказала Виталия, мать мальчика.

По ее словам, откидной пандус для ребенка сделала управляющая компания. Виталия отметила, что проблемы начались сразу после его установки: сначала злоумышленники заклеили с помощью лака щеколду пандуса, а потом неизвестные выломали его.

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Она отметила, что некоторые соседи негативно относятся к тому, что она воспитывает ребенка-инвалида.

«Самое цензурное, что я услышала: «Надо было думать головой, когда рожала ребенка-инвалида», — рассказала Виталия.

При этом она не смогла предположить, кто из соседей мог выломать пандус.

На сайте управления СК по Москве отмечается, что по факту инцидента ведется проверка.

В прошлом году сообщалось, что московский школьник сбежал во Владимир из-за плохих оценок.