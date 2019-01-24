В Хабаровске эвакуировали более 40 школ, больниц и ТЦ

В Хабаровске из-за сообщений о заложенной бомбе были эвакуированы более 40 зданий, включая школы, больницы, торговые центры и мэрию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя местной мэрии.

Он рассказал, что по имеющимся данным людей вывели из 46 зданий.

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«[Эвакуированы] школы, больницы, крупные торговые центры, в частности «Южный парк», мэрию тоже», — сказал представитель городской администрации.

Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько также рассказал агентству AmurMedia, что сообщения о минировании поступили утром в четверг, 24 января, на электронную почту ряда больниц и поликлиник.

Ранее сообщалось о массовой эвакуации школ и административных зданий на Сахалине.