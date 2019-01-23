Население России уменьшилось впервые за десять лет

Росстат разместил данные по предварительной оценке численности населения России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно представленной информации, численность населения страны уменьшилась впервые с 2009 года. При этом за прошлый год показатель сократился на 87 тысяч человек.

Реклама

Уточняется, что 1 января прошлого года в России проживали примерно 146 миллионов 880 тысяч человек, а 1 января этого года — 146 миллионов 793 тысячи человек.

Ранее на Украине заявили о двукратном преобладании смертности над рождаемостью.