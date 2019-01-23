Лауреат Пулитцеровской премии Рассел Бейкер умер в США

Американский писатель-сатирик, журналист, дважды лауреат Пулитцеровской премии Рассел Бейкер скончался в США, в штате Вирджиния, в возрасте 93 лет, сообщает The New York Times.

По данным издания, Рассел Бейкер получил свою первую Пулитцеровскую премию за автобиографический роман «Взросление».

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Вторая престижная награда была присуждена за статьи в колонке «Обозреватель», которую он вел в газете The New York Times на протяжении 36 лет, с 1962 по 1998 год.

Также Бейкер получил две премии Джорджа Полка в журналистике и многие другие награды.

Ранее сообщалось, что скончался американский драматург Нил Саймон, также обладатель Пулитцеровской премии за лучшее драматическое произведение.