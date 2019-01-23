Кузбасские власти прокомментировали информацию о голодных обмороках в школах

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Власти Кемеровской области удивились сообщениям о голодных обмороках в региональных школах и назвали эту информацию сомнительной, передает РИА «Новости».

«Удивило, прежде всего, то, что детский омбудсмен не забил тревогу, не сообщил губернатору, не побежал в департамент образования… переживая за судьбу голодных детей. Он выждал почти месяц, чтобы сделать публичное заявление перед депутатами», — заявила замгубернатора региона Елена Пахомова.

Ранее Кислицын заявлял об участившихся случаях голодных обмороков у школьников Кузбасса.