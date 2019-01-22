Адвокат Лесли оценила перспективы предъявления обвинений

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Адвокат Светлана Сидоркина, которая представляет интересы Александра Кириллова, в разговоре с «Газетой.Ru» предположила, что22 января следствие выйдет с обвинениями в адрес Рыбки и Лесли.

«Мы сейчас находимся в ИВС, нас пригласили на следственные действия. Вероятнее всего, следователь сообщит нам о планах выйти сегодня с обвинениями. Если сегодня предъявят обвинения, то (Анастасию) Вашукевич и (Александр) Кириллов могут отправиться под арест. Однако я считаю, что состава преступления нет», — заявила Сидоркина.

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Она отметила, что скорее всего заседание суда начнется с опозданием, поскольку адвокаты не встретились со следователем.

«В 16.30 не уложатся... Плюс ко всему понадобится время, чтобы добраться до суда», — пояснила Сидоркина.

Ранее адвокат рассказал об очной ставке Насти Рыбки и Саши Травки.