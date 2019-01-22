В Мособлсуд поступил иск об изъятии в госбюджет имущества Шестуна
В Мособлсуд поступил иск о передаче в государственную казну многомиллиардного имущества бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анну Тюрину.
По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка, тем самым причинив ущерб бюджету в 62,8 млн руб.
Реклама
Отмечается, что прокуратура обнаружила у Шестуна 565 земельных участков и 22 автомобиля.
Ранее сообщалось, что у экс-главы Серпуховского района Подмосковья нашли имущество на 10 млрд.