В Мособлсуд поступил иск об изъятии в госбюджет имущества Шестуна

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В Мособлсуд поступил иск о передаче в государственную казну многомиллиардного имущества бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анну Тюрину.

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка, тем самым причинив ущерб бюджету в 62,8 млн руб.

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Отмечается, что прокуратура обнаружила у Шестуна 565 земельных участков и 22 автомобиля.

Ранее сообщалось, что у экс-главы Серпуховского района Подмосковья нашли имущество на 10 млрд.