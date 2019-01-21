WSJ: разведки США и КНДР контактируют уже 10 лет
ЦРУ США и разведывательные службы КНДР контактировали на протяжении 10 лет, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица США.
Отмечается, что с 2009 года две страны проводили «секретные консультации», и между ними существовал специальный канал связи, который, в частности, позволил организовать встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
Ранее сообщалось, что глава МИД Японии Таро Коно и госсекретарь США Майк Помпео обсудили саммит США-КНДР.