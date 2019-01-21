Калининградец расплатился купюрой «банка приколов» в церковной лавке

В Калининграде мужчина совершил покупку в церковной лавке с использование купюры «банка приколов» «номиналом» 5 тыс. руб., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по региону.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в лавке храма по улице Колхозной. Пресс-служба силовиков отметила, что мужчина завладел 4,7 тыс. руб. после оплаты покупки ненастоящими деньгами.

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«В кратчайшие сроки совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД росгвардейцы задержали ранее судимого гражданина, у которого при себе были обнаружены еще две поддельные купюры», — сообщили представители Росгвардии.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела в отношении мужчины.

Летом прошлого года сообщалось, что двое жителей Благовещенска печатали деньги на принтере и расплачивались ими.