В санатории Пензенской области отравились более 40 детей

В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области проинформировали о заражении 44 детей в санатории «Надежда» острой кишечной инфекцией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно представленной информации, в результате произошедшего пострадали 44 ребенка, трое из них были госпитализированы в Кузнецкую межрайонную детскую больницу.

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«С целью ликвидации очага… был организован комплекс противоэпидемических мероприятий», — говорится в сообщении.

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