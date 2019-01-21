Самолет не смог вылететь из Новосибирска из-за повреждения при подаче трапа

Старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова проинформировала, что вылет самолет Boeing 737-800 из Новосибирска был отложен. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что воздушное судно должно было отправиться в Москву в 3.20 мск. На борту лайнера находились 178 пассажиров.

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«При подаче трапа произошло незначительное повреждение лакокрасочного покрытия самолета», — рассказала Горбунова.

Она добавила, что вылет был отложен, так как экипаж решил провести дополнительный техосмотр судна.

Ранее сообщалось, что самолет экстренно приземлился в Волгограде из-за дебошира.