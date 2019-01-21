Оппозиция обвинила Ципраса в разгоне мирных демонстраций
Президент крупнейшей греческой оппозиционной партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис обвинил премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в разгоне слезоточивым газом мирных демонстраций. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, греческие власти атаковали химическими веществами сотен тысяч мирных демонстрантов.
Реклама
Он также добавил, что Ципрас и сторонники переименования Македонии должны были «услышать голос народа».
Мицотакис подчеркнул, что миллионы греков не согласны с соглашением между Македонией и Грецией.
Ранее сообщалось, что более 20 полицейских пострадали при беспорядках в Афинах.