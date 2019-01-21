«Известия»: в Россия введут автоматическую регистрацию рождения и смерти

В России может появиться автоматическая регистрация рождения и смерти. Об этом этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, подобное решение позволит освободить россиян от необходимости подавать документы для регистрации рождения и смерти.

Как отмечается, об этом газете рассказали в Минэкономразвития России.

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При этом перечень услуг, оказание которых возможно и без участия заявителя, может быть расширен в будущем.

Ранее в ФТС рассказали, когда таможня станет полностью электронной.