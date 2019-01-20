Итальянец устроил экстремальный забег в 50-градусный мороз в Якутии

Итальянский бегун-экстремал Паоло Вентурини пробежал несколько десятков километров на севере Якутии в пятидесятиградусный мороз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства по внешним связям и делам народов.

Как отмечается, мужчина следовал из Томтора до Оймякона. Он пробежал 39,12 километров за 3 часа 54 минуты. Температура воздуха при этом составляла -52°С.

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Уточняется, что Вентурини сопровождал врач, а также переводчик и операторы, которые работают над документальным фильмом о его пребывании в России.

В 2019 году этот же итальянец пробежал 75 километров по иранской пустыне, где температура доходила до +67°С.

Ранее сообщалось, что знаменитый альпинист рассказал о призраках на Эвересте.