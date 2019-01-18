ИГ заявило об ответственности за взрыв в Магнитогорске

<img src="//img.gazeta.ru/files3/851/12125851/upload-RIAN_5750463.HR-pic905-895x505-50397.jpg">

Террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщает SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете.

Отмечается, что в одной из газет, издаваемой террористами, появилось заявление о том, что ИГ берет на себя ответственность за взрыв в жилом доме в Магнитогорске, а также за взрыв в маршрутном автобусе на следующий день.

Реклама

Ранее стало известно, что следователи-криминалисты обследовали обрушившийся подъезд жилого дома в Магнитогорске и не нашли следов взрывчатки.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.