Адвокат Вышинского прокомментировал обыск у себя дома
Адвокат Андрей Доманский, который представляет интересы руководителя РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, прокомментировал обыск у себя дома. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, он уже завершился.
«Обыск закончился. Ничего не нашли и не изъяли», — заявил Доманский.
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Он высказал предположение, что таким образом Киев хочет повлиять на ход дела его подзащитного.
Ранее сообщалось, что на Украине объяснили обыски у адвоката Вышинского.
Дело журналиста вызвало беспокойство в ООН и Совете Европы.