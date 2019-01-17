Адвокат Вышинского прокомментировал обыск у себя дома

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Адвокат Андрей Доманский, который представляет интересы руководителя РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, прокомментировал обыск у себя дома. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он уже завершился.

«Обыск закончился. Ничего не нашли и не изъяли», — заявил Доманский.

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Он высказал предположение, что таким образом Киев хочет повлиять на ход дела его подзащитного.

Ранее сообщалось, что на Украине объяснили обыски у адвоката Вышинского.

Дело журналиста вызвало беспокойство в ООН и Совете Европы.