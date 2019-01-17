Задавший Путину вопрос курдский журналист госпитализирован

Журналист курдского телеканала Мухаммед Хаввл Хошави, который задавал вопрос российскому президенту Владимиру Путину во время «Прямой линии», был госпитализирован после драки. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что инцидент произошел 10 января на территории студенческого городка РУДН. В кафетерии университета он подрался со своим другом. После этого мужчины разошлись, а позднее оказались в медицинских учреждениях с серьезными повреждениями.

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«Он был серьезно ранен, поступил в реанимацию, была угроза жизни. Три раза диализ делали, почки до сих пор не работают как надо. Он с трудом разговаривает из-за сотрясения мозга», — рассказал о состоянии журналиста представитель регионального правительства Иракского Курдистана Хошави Бабакр.

Ранее журналист «Спорт-Экспресс» Игорь Рабинер рассказал подробности драки с бывшим тренером тульского «Арсенала» Сергеем Кирьяковым.