На Украине начались обыски в доме и офисе адвоката Вышинского

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Адвокат Андрей Доманский, представляющий интересы задержанного на Украине главы портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, рассказал об обысках в своем доме и офисе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, обыски проводятся в Киевской области, в том числе и у его помощника.

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«Они ждали, когда я буду здесь в Херсоне, когда я не буду дома», — сказал Доманский.

Он добавил, что так его пытаются дестабилизировать именно в тот день, когда его подзащитному выбирают меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в ООН и Совете Европы обеспокоены делом Вышинского.