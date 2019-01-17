В Забайкалье почти 30 человек пойдут под суд за организацию подпольных казино
В Забайкальском крае 27 читинцев предстанут перед судом по обвинению в организации сети подпольных игорных заведений. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
По версии следствия обвиняемые организовали сеть подпольных казино в Чите, Краснокаменске, а также поселках Забайкальск и Агинское. В СК уточнили, что игорные заведения были открыты под видом пивных баров и интернет-кафе. Доступ к азартным играм получали только постоянные посетители этих заведений.
На сайте ведомства говорится, что в общей сложности в регионе работало 9 игорных клубов, а выручка преступной группы составила более 30 млн руб.
Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.
В 2018 году «Газета.Ru» подробно рассказывала, как силовики в Забайкалье «накрыли» сеть подпольных казино.