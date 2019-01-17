Похитившие россиян пираты вышли на связь

Председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков заявил, что пираты, которые похитили россиян у побережья Бенина на западе Африки в Гвинейском заливе, связались с судовладельцем. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Сухорукова, в настоящее время с пиратами начались переговоры.

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«Дали возможность капитану пообщаться с судовладельцем, он подтвердил, что все более или менее в порядке, люди содержатся в более или менее приличных условиях», — отметил Сухоруков.

Пираты атаковали контейнеровоз MSC Mandy в ночь с 1 на 2 января. Там находились 23 россиянина и один украинец.

Ранее в посольстве сделали предположение о судьбе похищенных пиратами россиян в Африке.