Настя Рыбка рассказала о своих планах после выхода из тюрьмы
Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) рассказала о своих планах на жизнь после выхода из тюрьмы в Таиланде. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам девушки, она хочет вернуться домой и начать карьеру на телевидении.
«Хочется чего-то нового, скажем так… Я многого пыталась раньше достичь, например, в индустрии телешоу, и я хочу это продолжить, только на более высоком уровне», — рассказала Рыбка.
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Она добавила, что хочет «сотрудничать с людьми». Вашукевич не рассказала, с кем именно планирует работать, однако отметила свои «исключительно хорошие намерения».
Ранее в посольстве назвали сроки депортации Насти Рыбки и Александра Кириллова (Алекса Лесли) из Таиланда.