Al Jazeera: граждане США погибли при взрыве в центре сирийского Манбиджа

Мощный взрыв произошел в центре сирийского Манбиджа, его жертвами стали девять человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera в твиттере.

По имеющейся информации, еще не менее 20 человек получили ранения при взрыве.

Источники телеканала рассказали, что среди жертв есть граждане Соединенных Штатов.

Реклама

Уточняется, что взрывное устройство сработало в тот момент, когда мимо проезжал американский патруль.

Ранее сообщалось, что российская военная полиция приступила к патрулированию Манбиджа.