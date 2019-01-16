ФСИН опровергла информацию о VIP-камере Улюкаева
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла информацию о том, что экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев отбывает наказание на льготных условиях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.
Как заявили в ведомстве, эти сведения не соответствуют действительности.
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«Осужденный содержится в исправительной колонии строгого режима на общих условиях, проживает в одном из отрядов и трудоустроен», — подчеркнули во ФСИН.
Алексей Улюкаев был осужден в 2017 году по делу о получении взятки. Экс-министр был приговорен к 8 годам лишения свободы и выплате штрафа.
Ранее сообщалось, что свидетель обвинения в деле Улюкаева назначена замминистра экономразвития.