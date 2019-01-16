В посольстве назвали сроки депортации Рыбки и Лесли из Таиланда
Заведующий консульским отделом российского посольства в Таиланде Владимир Пронин сообщил, что Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка), Александра Кириллова (Алекс Лесли) и еще шесть граждан России и Белоруссии, фигурантов громкого дела о нелегальном «секс-тренинге» в Таиланде, могут депортировать в страны своего гражданства в конце текущей недели, передает РИА «Новости».
При этом, по его словам, депортация будет осуществлена не ранее пятницы, 18 января.
«По оценкам представителей иммиграционной полиции, депортация россиян и белорусов может состояться в конце этой недели, но не раньше пятницы», — сказал Пронин.
Он пояснил, что это связано с проверкой россиян и белорусов в центре временного содержания, которая всегда осуществляется перед депортацией. Осужденных проверят по дактилоскопическим и другим полицейским учетам.
Ранее сообщалось, что суд в Таиланде огласил приговор Рыбке и Лесли.