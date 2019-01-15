Первая оттепель года зарегистрирована в Москве

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В Москве во вторник, 15 января, была зарегистрирована первая в январе 2019 года оттепель, передает портал «Метеоновости».

Сообщается, что температура воздуха в столице поднималась до +0,3°C, что является превышением климатической нормы почти на 7°C.

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«Вначале преодолела нулевой рубеж в сторону положительных значений в центре города, а в час до +0,3 °C потеплело и на опорной метеостанции города — ВДНХ», — уточнило издание.

Как отмечается, тепло в столицу пришло из Атлантики.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы.