Стала известна причина подтопления в московском метро
Причиной затопления нескольких станций Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена предварительно названа выбитая пробка тюбинга около служебной платформы при строительстве второго вестибюля станции «Окружная». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Мосметростроя».
Как отмечается, утром 15 января произошло краткосрочное поступление воды в правом тоннеле на перегоне между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы» салатовой ветки московского метро.
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Подчеркивается, что течь уже ликвидирована, в настоящее время рабочие очищают пути и ремонтируют тюбинг.
Ранее сообщалось, что из-за подтопления были закрыты три станции Московского метрополитена.