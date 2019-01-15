В МВД Украины пообещали защищать кандидатов в президенты

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы страны обеспечат защиту всем кандидатам на пост главы государства.

Об этом он написал на своей странице в твиттере.

«Мы согласовали механизмы обеспечения общественной безопасности и законности выборов. Будем действовать скоординировано и решительно» — отметил он.

Ранее глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на президентских выборах представит новый проект конституции.