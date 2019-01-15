Рыбка и Лесли в Таиланде отказались от услуг адвокатов

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), Александр Кириллов (Алекс Лесли) и еще шесть подсудимых в деле об организации нелегального секс-тренинга в таиландской Паттайе отказались от услуг всех работавших с ними адвокатов и подали петицию о замене судьи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на консультанта по делам иностранных граждан коллегии адвокатов Thailand Bail Нейтана Финея.

«Мои коллеги, таиландские адвокаты из Thailand Bail, работавшие по делу, получили уведомление об отказе подсудимых от услуг всех адвокатов в декабре, перед Новым годом. Позже мы обратились в суд за официальным подтверждением этой информации и такое подтверждение получили. По-видимому, подсудимые выходят сегодня на процесс без адвокатов», — сказал юрист.

Рыбку и Лесли задержали в феврале во время «секс-тренинга», который власти Таиланда сочли незаконным.