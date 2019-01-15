Мутко пообещал ревизию норм по эксплуатации газового оборудования после взрыва в Шахтах

Зампред правительства Виталий Мутко пообещал в кратчайшие сроки провести ревизию действующих норм и требований по эксплуатации газового оборудования в жилых домах, передает РИА «Новости».

«Правительством даны поручения ведомствам, осуществляющим контроль за установкой и эксплуатацией газового оборудования, проработать комплекс мер по предотвращению аварий, связанных с использованием газа в жилых домах», — отметил он.

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Мутко подчеркнул, что каждый случай взрыва бытового газа в жилых домах требует детального разбирательства.

В городе Шахты в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Произошло обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами.